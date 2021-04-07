Fransa'nın güneyinde dün başlayan yangın nedeniyle 155 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Fransa'nın güneyinde dün başlayan yangın nedeniyle 155 kişi tahliye edildi
07.04.2021 10:39
Fransa'nın güneyinde Marsilya kenti yakınlarında kırsal alanda dün başlayan yangının evlere yaklaşması üzerine 155 kişi tahliye edildi.
Fransa'nın güneyinde Marsilya kenti yakınlarında kırsal alanda dün başlayan yangının evlere yaklaşması üzerine 155 kişi tahliye edildi.
Marsilya itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, La Bouilladisse belediyesi yakınlarında başlayan yangın, rüzgar nedeniyle Auriol bölgesinde yerleşim yerlerine ulaştı.
Yaklaşık 90 hektar alanı kaplayan yangın nedeniyle 155 kişi bir spor salonuna nakledildi.
Saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgarlar nedeniyle bu gece de süreceği tahmin edilen yangına 6 uçak ve 95 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
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