Nouvelle Aquitaine ve Gironde Valiliğince yapılan açıklamada, yerel saatle 07.00'deki bilançoya göre yangında şimdiye kadar 1300 hektar yeşil alanın küle döndüğü ve 4 evin kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fransa'da Gironde vilayetinde çıkan yangında 1300 hektar yeşil alan zarar gördü - Son Dakika

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