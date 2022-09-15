Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü - Son Dakika
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Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü

15.09.2022 19:02
Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde ilerlemesi duran yangında şu ana kadar 3 bin 400 hektar yeşil alan yandı.

Fransa'nın güneyindeki Gironde vilayetinde ilerlemesi duran yangında şu ana kadar 3 bin 400 hektar yeşil alan yandı.

France Bleu'nün haberinde, 12 Eylül'de başlayan Gironde'deki yangının ilerlemesinin durduğu ve durumun daha olumlu seyrettiği bildirildi.

Şimdiye kadar 3 bin 400 hektar yeşil alanın küle döndüğü yangın sebebiyle tahliye edilen 1840 kişiden bir bölümü yerel saat ile 18.00'den itibaren evlerine dönebilecek.

Meteorolojik şartların itfaiyelerin alevlerle mücadele edebilmesi için daha olumlu olduğu belirtildi.

Gironde'de Saumos ormanı yakınlarında 12 Eylül'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale gelmişti.

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Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü - Son Dakika
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