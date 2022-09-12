Fransa'nın Marsilya kentinde bir araca silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Fransa'nın Marsilya kentinde bir araca silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü

12.09.2022 15:11
Fransa'nın Marsilya kentinde bir araca silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir araca silahla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir araca silahla ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki habere göre, yerel saatle 03.30 civarı Marsilya'daki otoyolda iki otomobil arasında kovalamaca başladı.

Araçlardan birinin diğerini sıkıştırmasının ardından ilk araçtan inen kişiler, diğer araçta bulunanlara silahla ateş açtı.

2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yaralının, arabada bir kişinin daha bulunduğunu söylediği ancak olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin söz konusu kişinin izine rastlamadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Marsilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Marsilya kentinde bir araca silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'nın Marsilya kentinde bir araca silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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