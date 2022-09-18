Geçen hafta hakkında adli soruşturma başlatılan polis memuruna, silah kullanma yasağı getirilmiş ve zanlının, soruşturma sonuçlanana kadar gözaltında tutulmasına karar verilmişti.

Nice'de 7 Eylül'de polis tehlikeli sürüş yapan bir aracı takibe alarak "dur" ihtarında bulunmuş, Tunuslu olduğu belirtilen sürücü ihtara uymayarak kaçmıştı.

Yürüyüşe katılanların birçoğu "Zied için adalet, erken giden bir melek" yazılı beyaz tişörtler giydi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Nice'te "dur" ihtarına uymayan Tunuslu sürücüye polisin ateş açarak ölümüne neden olması sonrası, sürücü aynı kentte aralarında ailesinin ve yakınlarının da bulunduğu 150'den fazla kişinin katıldığı yürüyüşle anıldı.

Fransa 'nın güneyindeki Nice kentinde, 7 Eylül 'de, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin ateş açarak ölümüne neden olduğu Tunuslu sürücünün anısına yürüyüş düzenlendi.

Kaynak: AA

Fransa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da Nice'te polisin ölümüne neden olduğu Tunuslu sürücü için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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