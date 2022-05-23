Fransa'nın hibe ettiği 50 otobüs Lübnan'a ulaştı - Son Dakika
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Fransa'nın hibe ettiği 50 otobüs Lübnan'a ulaştı

23.05.2022 12:06
Fransa'nın hibe ettiği 50 otobüs Lübnan'a ulaştı

Fransa'nın toplu taşımada büyük sorunlar yaşayan Lübnan'a hibe ettiği 50 adet kullanılmış otobüs başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

Fransa'nın toplu taşımada büyük sorunlar yaşayan Lübnan'a hibe ettiği 50 adet kullanılmış otobüs başkent Beyrut'ta düzenlenen törenle Lübnanlı yetkililere teslim edildi.

Gemilerle Beyrut Limanı'na getirilen otobüslerin devir teslim töreninde, Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye ve Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo hazır bulundu.

Bakan Hamiyye, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız hiçbir şekilde özel ulaşım sektörü ile rekabet içerisine girmek değil. Aksine ülkedeki toplu taşıma sorununa çözüm üretmek." dedi.

Fransa'dan gelecek özel bir ekip ile otobüslerin hangi bölgelerde hizmete gireceği üzerinde çalışacaklarını aktaran Hamiyye, bakanlık olarak 7 aydır ulaştırma planı üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

"Lübnan fakir, iflas etmiş bir ülke değildir. Evet bugün ekonomik olarak çok kötü günlerden geçiyor olabiliriz." diyen Hamiyye, bunun nedeninin de 30 yıldır hükümetin uyguladığı yanlış finans politikası olduğunu belirtti.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Grillo da zor bir süreçten geçen Lübnan hükümeti ve halkının yanında yer almaya devam ederek, yardımlar sunacaklarını ifade etti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebbari, 10 Mart'ta Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hamiyye ile Fransa'nın Lübnan'a 50 adet otobüs hibe etmesini içeren bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Hamiyye, imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, hükümete ait toplamda 45 adet otobüs bulunduğunu, Fransa'nın temin edeceği 50 otobüsle toplu taşıma üzerindeki yükün hafifleyeceğini söylemişti.

Beyrut başta olmak üzere Lübnan genelinde herhangi bir metro, düzenli bir şekilde hareket eden otobüs, tramvay veya dolmuş bulunmuyor.

Lübnanlılar ulaşım için genellikle şahsi araçlarını veya taksileri tercih ediyor. Ancak 2019'dan beri devam eden ekonomik kriz ve artan yakıt fiyatları nedeniyle insanlar artık toplu taşımaya yöneliyor.

Fransa'nın hibe ettiği 50 otobüs Lübnan'a ulaştı
Fransa'nın hibe ettiği 50 otobüs Lübnan'a ulaştı
Fransa'nın hibe ettiği 50 otobüs Lübnan'a ulaştı
Fransa'nın hibe ettiği 50 otobüs Lübnan'a ulaştı
Fransa'nın hibe ettiği 50 otobüs Lübnan'a ulaştı

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Kaynak: AA

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