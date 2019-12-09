Son Dakika Haberleri: Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası boşalan 6 köyü: Muhtarları var, yaşayanları yok
Son Dakika Dünya Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası boşalan 6 köyü: Muhtarları var, yaşayanları yok - Son Dakika Dünya

Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası boşalan 6 köyü: Muhtarları var, yaşayanları yok

6 saat önce

Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası boşalan 6 köyü: Muhtarları var, yaşayanları yok

Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası boşalan 6 köyü: Muhtarları var, yaşayanları yok, System.String[]

Fransa'da I. Dünya Savaşı nedeni ile tüm nüfusunu kaybeden 6 köy bulunuyor. Issız bu köylerin muhtarları ise halen görevlerinin başında.


Ülkenin doğusundaki Verdun bölgesinde bulunan bu 6 köy I. Dünya Savaşı'nın acımasız yanının tanıkları. Hepsi dünya harbi sırasında yerle bir olmuş, hepsinin savaş sırasında nüfusu sıfıra inmiş, hepsi mayın tarlasına dönmüş ve hepsi savaşta hayatını kaybeden askerlere mezar olmuş.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:14 
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