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Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası boşalan 6 köyü: Muhtarları var, yaşayanları yok
6 saat önce
Fransa'nın I. Dünya Savaşı sonrası boşalan 6 köyü: Muhtarları var, yaşayanları yok
Fransa'da I. Dünya Savaşı nedeni ile tüm nüfusunu kaybeden 6 köy bulunuyor. Issız bu köylerin muhtarları ise halen görevlerinin başında.
Ülkenin doğusundaki Verdun bölgesinde bulunan bu 6 köy I. Dünya Savaşı'nın acımasız yanının tanıkları. Hepsi dünya harbi sırasında yerle bir olmuş, hepsinin savaş sırasında nüfusu sıfıra inmiş, hepsi mayın tarlasına dönmüş ve hepsi savaşta hayatını kaybeden askerlere mezar olmuş.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:14
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