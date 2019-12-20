Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı - Son Dakika Dünya

Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı

6 saat önce

Fransa’nın iç bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı, System.String[]

Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.


Ulusal Elektrik İdaresi, Auvergne-Rhöne-Alpes bölgesinde özellikle kırsal kesimde etkili olan şiddetli fırtına yüzünden düşen ağaçların elektrik hatlarına önemli zarar verdiğini duyurdu.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:03 
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