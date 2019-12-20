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Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı
6 saat önce
Fransa’nın iç bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.
Fransa'nın iç bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına yaklaşık 140 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.
Ulusal Elektrik İdaresi, Auvergne-Rhöne-Alpes bölgesinde özellikle kırsal kesimde etkili olan şiddetli fırtına yüzünden düşen ağaçların elektrik hatlarına önemli zarar verdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:03
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