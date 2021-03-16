Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, Fransa vatandaşlarının havalimanından seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşme sonrası Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Gauvin, Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a hediye sundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Gauvin'den İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret - Son Dakika