Fransa'nın kamu borcu 2021'de 2,813 trilyon avro oldu

Fransa'nın kamu borcu, geçen yıl 2 trilyon 813 milyar avro olarak gerçekleşti.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), ülkenin 2021 kamu borcuna ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Fransa'nın Maastricht kriterlerine göre tanımlanan kamu borcu, 2021'de bir önceki yıla göre 164,9 milyar avro artarak 2 trilyon 813,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

2020'de yüzde 114,6 olan ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranı 2021'de yüzde 112,9'a geriledi.

Bu arada, ülkedeki enflasyon da mayısta yüzde 5,8'e çıkarak rekor kırdı.