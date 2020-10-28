Son dakika haberleri! Fransa'nın Karaçi Konsolosluğu önünde "Macron" protestosu - Son Dakika

Fransa'nın Karaçi Konsolosluğu önünde bir araya gelen Pakistanlılar, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı protesto gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam karşıtı ifadeleri ve Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatüre verdiği destek nedeniyle birçok ülkede protesto ediliyor. Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi destekçileri Fransa'nın Karaçi Konsolosluğu önünde bir araya gelerek Macron'a tepki amacıyla protesto gerçekleştirdi. Protestocular, tüm Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaparak Cumhurbaşkanı Macron'un fotoğrafını ateşe verdi. "Fransa'yı boykot edin", "Yaşasın İslam", "İslamofobi kabul edilemez", "Küfür karikatürlerini durdurun" şeklinde slogan atan protestocular, Pakistan hükümetinin Fransız diplomatları yollamasını ve Fransa ile tüm ilişkilerin sonlandırılmasını talep etti.

(İHA)