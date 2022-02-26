Fransa'nın komünist cumhurbaşkanı adayından Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'nın komünist cumhurbaşkanı adayından Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısı

26.02.2022 19:05
Fransa'nın komünist cumhurbaşkanı adayından Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısı

Fransa Komünist Partisinin cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel, Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısında bulundu ve buralara ülkeye gelen Ukraynalı göçmenlerin yerleştirilebileceğini söyledi.

Fransa Komünist Partisinin cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel, Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısında bulundu ve buralara ülkeye gelen Ukraynalı göçmenlerin yerleştirilebileceğini söyledi.

Lille kentinde düzenlenen Ukrayna'ya destek gösterisine katılan Roussel, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, Fransa ve Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'dan gelen göçmenleri kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Fransa yönetimini Rus oligarklara ait mülklere el koymaya çağıran Roussel, Ukrayna'dan gelenlerin bu mülklere yerleştirilmesini teklif etti.

Roussel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya müdahale ederek uluslararası hukukun temel kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Fabien Roussel, uluslararası toplumun birleşerek ateşkesi sağlaması, Rusya'ya derhal Ukrayna'dan geri çekilmesi çağrısı yapılması gerektiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar! Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak' Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak'

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın komünist cumhurbaşkanı adayından Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 19:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'nın komünist cumhurbaşkanı adayından Rus oligarkların mülklerine el konulması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement