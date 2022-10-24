Fransa'yı hortum vurdu! Binlerce insan karanlığa gömülürken çok sayıda evin çatısı uçtu

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Fransa'nın kuzeyinde Pas-de-Calais vilayetindeki Bihucourt köyünde etkili olan hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu.

"NEREDEYSE TÜM KÖYÜ HARAP ETTİ"

Bihucourt Belediye Başkanı Benoit-Vincent Caille, "Neredeyse tüm köyü harap eden bir fırtına, bir hortum vardı." ifadesini kullandı. Caille, köyde bazı evlerin ve kilisenin kısmen yıkıldığına ve bazı çatıların uçtuğuna değinerek, Bihucourt'ta ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.

CİDDİ HASAR VAR

Olaya ilişkin valilik bir kriz birimi devreye sokarken, köy nüfusunun neredeyse yarısının yeniden yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan Somme vilayetinde etkili olan yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar ciddi hasarlara yol açtı.