Fransa'yı hortum vurdu! Binlerce insan karanlığa gömülürken çok sayıda evin çatısı uçtu - Son Dakika
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Fransa'yı hortum vurdu! Binlerce insan karanlığa gömülürken çok sayıda evin çatısı uçtu

24.10.2022 08:31

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinin Bihucourt köyünde etkili olan hortum nedeniyle onlarca evin çatısı zarar gördü. Belediye Başkanı, "Neredeyse tüm köyü harap eden bir fırtına, bir hortum vardı" ifadelerini kullanırken elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede kriz birimi oluşturuldu.

Fransa'nın kuzeyinde Pas-de-Calais vilayetindeki Bihucourt köyünde etkili olan hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu.

Fransa'nın kuzeyinde Bihucourt'ta hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu

"NEREDEYSE TÜM KÖYÜ HARAP ETTİ"

Bihucourt Belediye Başkanı Benoit-Vincent Caille, "Neredeyse tüm köyü harap eden bir fırtına, bir hortum vardı." ifadesini kullandı. Caille, köyde bazı evlerin ve kilisenin kısmen yıkıldığına ve bazı çatıların uçtuğuna değinerek, Bihucourt'ta ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Fransa'nın kuzeyinde Bihucourt'ta hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu

CİDDİ HASAR VAR

Olaya ilişkin valilik bir kriz birimi devreye sokarken, köy nüfusunun neredeyse yarısının yeniden yerleştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Öte yandan Somme vilayetinde etkili olan yağmur, dolu ve şiddetli rüzgar ciddi hasarlara yol açtı.

Fransa'nın kuzeyinde Bihucourt'ta hortum nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu
Kaynak: AA
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Fırtına, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'yı hortum vurdu! Binlerce insan karanlığa gömülürken çok sayıda evin çatısı uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'yı hortum vurdu! Binlerce insan karanlığa gömülürken çok sayıda evin çatısı uçtu - Son Dakika
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