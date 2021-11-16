Fransa'nın kuzeyindeki düzensiz göçmenler kampı boşaltıldı - Son Dakika

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde yol kenarlarında barınan yaklaşık 1500 düzensiz göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla barınma merkezlerine taşındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, talimatı üzerine polisin, Manş Denizi kıyısındaki Grand-Synthe'de düzensiz göçmen kampını tahliye ettiğini bildirdi.

Çoğunluğu Afgan ve Iraklı yaklaşık 1500 göçmen, otobüslerle barınma merkezlerine taşındı.

Darmanin, dün akşam başkent Paris'te İngiltere İçişleri Bakanı Priti Pate ile yaptığı görüşmede, Manş Denizi üzerinden Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin durumunun ele alındığını ve İngiltere ile iş birliğinin süreceğini aktardı.

İngiltere'ye bu ay içinde yaklaşık 2 bin göçmenin geleceği tahminine karşın sadece ilk 11 günde 3 bin 780 kişi, Fransa üzerinden ülkeye giriş yaptı.

Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin, İngiltere'nin düzensiz göçmen politikasının sonuçlarına maruz kaldığını belirterek "İngilizlerden ders alacak değiliz." demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Calais'de bulunan çok sayıda düzensiz göçmenin Fransa'ya iltica talebi olmadığını ve İngiltere'ye gitmek istediğini belirterek "Bu konuda tansiyon yükseldi ve İngiltere'nin içinde siyasi tartışmalara neden oldu. Bazı tercih ve uygulamaları kabul edemeyiz, deniz yoluyla gelenleri geri itmek gibi. Bu uluslararası insani hukuka aykırıdır. Bu konuda (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson ile birçok kez görüştük." ifadelerini kullanmıştı.

Paris yönetimi, ülkedeki düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen mültecilerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.