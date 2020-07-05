'Fransa'nın Libya'da Türkiye'yi suçlamasının tutarlı yanı yok' - Son Dakika

'Fransa'nın Libya'da Türkiye'yi suçlamasının tutarlı yanı yok'

'Fransa'nın Libya'da Türkiye'yi suçlamasının tutarlı yanı yok'UFUK Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, "Fransa'nın Libya'da Türkiye'yi suçlamasının hiçbir tutarlı yanı yok.

'Fransa'nın Libya'da Türkiye'yi suçlamasının tutarlı yanı yok'

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UFUK Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, "Fransa'nın Libya'da Türkiye'yi suçlamasının hiçbir tutarlı yanı yok. Fransızlar Türkiye'ye diyor ki 'Siz orada savaşı kızıştırıyorsunuz, bizim istediğimizin tersini yapıyorsunuz'. Peki sizin istediğinizin meşru tarafı nedir?" dedi.

Prof. Dr. Sencer İmer, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. İmer, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden sonra yaşayamamasında Fransızların katkısı olduğunu söyledi. Burada hata yapıldığını kaydeden İmer, "Çünkü Kaddafi bir noktada Libya'yı kontrol etmek suretiyle Afrika'dan Avrupa'ya gelen göçü önlüyordu. Dolayısıyla Avrupa'ya doğru büyük bir insan akımı var. Tabi bunu durdurmak lazım. Bunun geçtiği yerlerden birisi de Libya. Bunu kontrol etmek için Libya'da mutlaka orada bir kuvvetli hükümetin olması lazım. Şu anda Kaddafi'nin gitmesiyle yaptıkları hatayı telefi etmek istiyorlar. Menfaatleri bu" diye konuştu.

'FRANSA ORANIN KAYNAKLARINI KULLANMAK İSTİYOR'

Fransızların da İngilizler gibi Afrika'da sömürücü güç olduğunu savunan İmer, "Yine Libya'nın güneyindeki Nijer onların kontrolünde olan bir ülke. Sonuç olarak Fransızlar oranın ham madde ve kaynaklarını Fransa için kullanmak istiyorlar. Oradaki doğal gaz ve petrol kaynakları Fransa için çok önemli ve buradan da pay almak istiyor. Ama esas mesele, Afrika'dan gelebilecek göçü durdurmak. O bakımdan orada bir an önce çözüm olsun istiyorlar. Fakat Libya'ya baktığımızda ise Bingazi bölgesinde birçok kişi Türk kökenli olmakla iftihar eder. Ayrıca Libya'da, Doğu Libya ile Batı Libya arasında bir farklılık ve çekişme var. Ama Türk kökenli olanlar 2 tarafta da var. Çünkü uzun zaman Türkiye orayı savunmuş hatta Mustafa Kemal o zaman orada büyük mücadele vermiş" dedi.

'MEŞRU İŞ YAPTIK'

Yunanistan'ın Türkiye'yi haksız yere Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalıştığını belirten İmer, "Bizim Akdeniz'de en az 160 bin kilometre karelik bir 'Mavi Vatan'ımız var. Biz de burayı korumak istiyoruz ve bunun için donanmamızı güçlendirdik. Oraya arama gemilerimizi de gönderdik; çünkü altındaki servetleri çıkarmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için 'Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırma Anlaşması'nı denizden komşumuz olan Trablus'taki hükümet ile de yaptık. Bu çok önemli ve büyük bir başarıdır. Ayrıca anlaşma yaptığımız Trablus'taki hükümet, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ve dünyaca tanınan bir hükümettir. Dolayısıyla biz orada tamamen meşru bir iş yaptık. Bununla birlikte hem Türkiye tarafı hem Libya tarafı denizden komşu olduğunu ortaya koydu. Böylece Yunanların bizi çırak çıkarmak için uğraştığı şey boşa çıkmış oldu" diye konuştu. Prof. Dr. İmer, Fransa'nın sürekli Türkiye'yi NATO'ya şikayet ettiğini belirterek, "Fransa'nın geçmişte Cezayir'de neler yaptığını biliyoruz. Orada Osmanlı Devleti zamanında hiç kan dökülmemişken Fransa muazzam derece de kanlar döktü ve birçok Cezayirli orada öldü. Aynı şey Tunus'ta, Afrika'nın güneyinde oldu" dedi.

'HİÇBİR TUTARLI YANI YOK'

"Fransa'nın Libya'da Türkiye'yi suçlamasının hiçbir tutarlı yanı yok" diyen İmer, "Fransızlar Türkiye'ye diyor ki 'Siz orada savaşı kızıştırıyorsunuz. İç savaşa karışarak silah ve asker göndererek olayı büyütüyorsunuz. Bizim istediğimizin tersini yapıyorsunuz'. Peki sizin istediğinizin meşru tarafı nedir? Trablus'taki meşru hükümeti korumak bizim, herkesin görevi esasen. Siz menfaatiniz öyle gerektirdiği için karşı tarafta yer alıyorsunuz. ve petrolün de ülkede fazla olduğu yer desteklediğiniz Hafter'in elinde. Yaptığınız iş bu" diye konuştu.

Siyaset, Türkiye, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:10 Kaynak: DHA

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