Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Lyon kentindeki patlama

Fransa'nın Lyon kentindeki patlama

1 saat önce

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Lyon'da cuma günü bir fırının önünde patlayan bombayla ilgili bir şüphelinin ve ailesinden 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Paris savcılığı, 24 yaşındaki şüphelinin Cezayir asıllı olduğunu açıkladı.
Lyon'da cuma günü bir fırının önüne bırakılan küçük paket içindeki bomba patlamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayı "saldırı" olarak nitelemişti. Olayda 13 kişi yaralanmıştı.
Savcılık, soruşturmayı terörle mücadele biriminin yürüteceğini bildirmişti. Yerel medya, paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:18 Kaynak: AA
Fransa, Lyon, Güncel
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