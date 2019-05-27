Fransa'nın Lyon kentindeki patlama

Fransa
'nın Lyon
kentinde meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Fransız basınında yer alan haberlerde, Lyon'da cuma günü bir fırının önünde patlayan bombayla ilgili bir şüphelinin ve ailesinden 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Paris
savcılığı, 24 yaşındaki şüphelinin Cezayir
asıllı olduğunu açıkladı.
Lyon'da cuma günü bir fırının önüne bırakılan küçük paket içindeki bomba patlamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, olayı "saldırı" olarak nitelemişti. Olayda 13 kişi yaralanmıştı.
Savcılık, soruşturmayı terörle mücadele biriminin yürüteceğini bildirmişti. Yerel medya, paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını duyurmuştu.