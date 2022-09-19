Fransa'nın Calais kentinde göçmenler kamp kurmasın diye merkezi noktalara kaya döşendi - Son Dakika
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Fransa'nın Calais kentinde göçmenler kamp kurmasın diye merkezi noktalara kaya döşendi

19.09.2022 11:26
Fransa'nın Calais kentinde göçmenler kamp kurmasın diye merkezi noktalara kaya döşendi

Fransa'nın Manş Denizi'ne kıyı Calais kentinde yönetim, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla belirli noktalara kaya döşedi.

Fransa'nın Manş Denizi'ne kıyı Calais kentinde yönetim, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla belirli noktalara kaya döşedi.

Fransız basınındaki haberlere göre, kent merkezinde özellikle yeşil ve açık alanlara 12 Eylül'den bu yana yüzlerce ton kaya parçaları yerleştirildi.

Kayalar, özellikle tren istasyonu yakınlarında bulunan Tuna ve Maas kıyılarındaki belirli noktalara bir metreden az aralıklarla döşendi.

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart açıklamasında, göçmenlerin kamp kurmasını engellemek amacıyla yaptıkları uygulamayı savunarak, "Kent merkezinde rahatsız edici kamplar istemiyorsak harekete geçmeliyiz." ifadesini kullandı.

Belediyenin kaya parçaları için 45 bin avro bütçe ayırdığı kaydedildi.

Tepki çekti

Bölgedeki göçmenlere yardım eden insan hakları örgütleri, Calais yönetiminin İngiltere'ye geçmek isteyen göçmenlerin kamp kurmasını engellemek için böyle bir yönteme başvurmasını kınadı.

İnsan Hakları Gözlemcileri örgütü yetkilileri, kaya döşenen yerlerde yazın göçmenlerin yaşadığını ancak 3 Ağustos'tan bu yana bölgenin boşaltıldığını ve geçen haftaki büyük tahliyede göçmenlerin Maas iskelesine nakledildiğini belirtti.

Yetkililer, kent merkezinde bazı noktaların ise örgütlerin göçmenlere yiyecek yardımı yapmasını engellemek için kayalarla çevrildiğini aktardı.

Calais yönetiminin haziran ayında köprüleri, altlarında kalan göçmenleri kovmak için çitle çevirdiğini hatırlatan yetkililer, bunun göçmenleri merkezden uzaklaştırarak "görünmez" kılmayı hedeflediğini vurguladı.

Manş Denizi kıyısında bulunan Calais kentinde, denizi aşarak İngiltere'ye geçmek isteyen çok sayıda düzensiz göçmen bulunuyor.

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Kaynak: AA

12 Eylül Darbesi, Manş Denizi, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Calais kentinde göçmenler kamp kurmasın diye merkezi noktalara kaya döşendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'nın Calais kentinde göçmenler kamp kurmasın diye merkezi noktalara kaya döşendi - Son Dakika
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