Video: Bazı Fransız Şehirlerinin Merkezine Havayı Çok Kirleten Araçlar Giremeyecek - Son Dakika
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Video: Bazı Fransız Şehirlerinin Merkezine Havayı Çok Kirleten Araçlar Giremeyecek

03.09.2022 09:43
Video: Bazı Fransız Şehirlerinin Merkezine Havayı Çok Kirleten Araçlar Giremeyecek

Fransa'nın Marsilya, Rouen ve Toulouse gibi bazı şehirlerinde Perşembe gününden itibaren düşük emisyon bölgeleri yürürlüğe girdi.

Fransa'nın Marsilya, Rouen ve Toulouse gibi bazı şehirlerinde Perşembe gününden itibaren düşük emisyon bölgeleri yürürlüğe girdi.

Bu adım, 3'ten büyük Crit'Air etiketine sahip hiçbir aracın artık bu şehirlerde kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Crit'Air etiketi, 1 (en az kirletici) ile 5 (en fazla kirletici) arasında değişen bir sayı ile her aracın kirlilik düzeyini ortaya koyuyor. Bu etiket zorunlu olarak arabanın ön camına yapıştırılıyor.

31 Aralık 2024'te, 150.000'den fazla nüfusu olan tüm Fransız şehirlerinde bu uygulama zorunlu hale gelecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Fransa'nın Grenoble şehrinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Marsilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Bazı Fransız Şehirlerinin Merkezine Havayı Çok Kirleten Araçlar Giremeyecek - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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