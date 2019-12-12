Fransa'nın Marsilya şehrinde liman işçileri emeklilik reformunu protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'nın Marsilya şehrinde liman işçileri emeklilik reformunu protesto etti - Son Dakika Dünya

Fransa'nın Marsilya şehrinde liman işçileri emeklilik reformunu protesto etti

6 saat önce

Fransa'nın Marsilya şehrinde liman işçileri hükümetin "emeklilik reform tasarısını" protesto etti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in bir gün önce açıkladığı söz konusu değişiklik planı, emeklilik yaşının 62'de kalmasını ancak işçilerin 64 yaşına kadar çalışmasını öngörüyordu

Fransa'nın Marsilya şehrinde liman işçileri emeklilik reformunu protesto etti, System.String[]

Fransa'nın Paris ve Lyon'dan sonra en büyük üçüncü şehri Marsilya'da liman işçileri hükümetin "emeklilik reform tasarısını" protesto etti. Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in bir gün önce açıkladığı söz konusu değişiklik planı, emeklilik yaşının 62'de kalmasını ancak işçilerin 64 yaşına kadar çalışmasını öngörüyor.


Sendikaların desteklediği çoğunluğu işçilerden oluşan binlerce kişi, Marsilya sokaklarında ellerinde pankartlar ve sloganlar eşliğinde söz konusu tasarıya karşı çıktı. Şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde bazı gruplar otoban gişeleri önünde barikatlar kurarak trafik levhalarını ateşe verdi.

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Marsilya, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:31 
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