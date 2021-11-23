Fransa'nın Martinique Adası'nda düzenlenen gösteride şiddet olayları çıktı - Son Dakika

Fransa'nın Martinique Adası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı düzenlenen gösteride şiddet olayları çıktı.

Fransız basınındaki haberlerde, adada 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan gecede sağlık kartı uygulamasına karşı yapılan eylemde, göstericilerin çok sayıda aracı ve çöp bidonunu ateşe verdiği belirtildi.

Martinique Adası'nda protestocuların yollarda blokaj eylemi yaptığı aktarıldı.

Güvenlikten sorumlu yetkililerin yaptığı açıklamada, gece saatlerinde yangına müdahale etmek için olayların yaşandığı Sainte-Therese Mahallesi'ne gelen güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerine "silahla" ateş edildiği kaydedildi.

Açıklamada, olayda yaralanan olmadığı, ancak bazı araçların zarar gördüğü aktarıldı.

Birçok sendikanın çağrısıyla eylem yapan göstericiler, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına ve sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğuna son verilmesi ile maaşlara zam yapılması ve akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini istiyor.

Fransa'nın Guadeloupe Adası'nda da Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı birkaç gün şiddet olaylarının yaşandığı gösteriler düzenlenmişti. Bu olaylar üzerine 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sokağa çıkma yasağına rağmen yapılan eylemlerde yeniden şiddet olayları çıkmış, 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması kapsamında 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlara, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.

Aşılarını tamamlamayan kişilerin son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermesi veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiklerini kanıtlaması gerekiyor.

Uygulama kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi. Bu uygulama, ağustostan bu yana Fransa'da da uygulanıyor.