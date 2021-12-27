Üye Girişi
Fransa'nın Martinique Adası'nda savaş anıtlarına saldırı - Son Dakika

Fransa'nın Martinique Adası'nda savaş anıtlarına saldırı

27.12.2021 15:23
Fransa'nın Martinique Adası'nda savaş anıtlarına saldırı

Fransa'nın, Kovid-19 ile mücadele politikalarına karşı şiddetli protestolarla gündeme gelen deniz aşırı topraklarından Martinique Adası'nda, çok sayıda savaş anıtının tahrip edildiği bildirildi.

Fransa'nın, Kovid-19 ile mücadele politikalarına karşı şiddetli protestolarla gündeme gelen deniz aşırı topraklarından Martinique Adası'nda, çok sayıda savaş anıtının tahrip edildiği bildirildi.

Martinique Adası Valisi Stanislas Cazelles yayımladığı açıklamada, cumartesiyi pazara bağlayan gece, Ada'nın François, Ducos ve Riviere-Salee semtlerinde savaşlarda ölenler için dikilen anıtların, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini kaydetti.

Cazelles açıklamasında, özgürlük için hayatlarını verenlerin hatıralarını hedef alan eylem karşısında çok kızgın ve üzgün olduğunu ve saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

François Belediye Başkanı Samuel Tavernier de kolektif hafızayı içeren bu anıtları tahrip eden bu vandalizmi anlamadığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu semtlerin belediyeleri suç duyurusunda bulundu.

Martinique Adası, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı 22 Kasım'da başlayan şiddet ve yağma olayları içeren protestolar ile gündeme gelmişti.

Ada Valiliğini gece sokağa çıkma yasağı ilan etmeye mecbur bırakan olaylar nedeniyle 150 soruşturma açılmış, gözaltına alınan 50 kişiden 12'si tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500

Özgürlük, Fransa, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın Martinique Adası'nda savaş anıtlarına saldırı - Son Dakika


Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu         
15:25
Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden yanıtladı Bakan Soylu, İBB'ye teftişle ilgili eleştirilere kendi şirketi üzerinden yanıtladı         
15:23
Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor         
14:45
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
15:23 Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı
14:54 Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler
14:54 Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı
14:45 Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor
14:41 Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Soruşturma açılması gereken kişi Süleyman Soylu'dur
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
14:38 Yağmurlu havada banyo terliğiyle kaygan merdivenden inmeye çalıştı! Sonuç iki denemede de aynı oldu
14:38 Böyle intikam görülmedi! İşten çıkarılan kadın, yöneticilerinin numarasını eskort sitesinde yayınladı
14:37 Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi
14:31 Kabus bitmiyor! Delta ve Omicron birleşimi yeni varyant Delmicron, şiddetli semptomlarla geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 15:32:04. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'nın Martinique Adası'nda savaş anıtlarına saldırı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement