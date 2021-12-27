Fransa'nın Martinique Adası'nda savaş anıtlarına saldırı - Son Dakika

Fransa'nın, Kovid-19 ile mücadele politikalarına karşı şiddetli protestolarla gündeme gelen deniz aşırı topraklarından Martinique Adası'nda, çok sayıda savaş anıtının tahrip edildiği bildirildi.

Martinique Adası Valisi Stanislas Cazelles yayımladığı açıklamada, cumartesiyi pazara bağlayan gece, Ada'nın François, Ducos ve Riviere-Salee semtlerinde savaşlarda ölenler için dikilen anıtların, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini kaydetti.

Cazelles açıklamasında, özgürlük için hayatlarını verenlerin hatıralarını hedef alan eylem karşısında çok kızgın ve üzgün olduğunu ve saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

François Belediye Başkanı Samuel Tavernier de kolektif hafızayı içeren bu anıtları tahrip eden bu vandalizmi anlamadığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, söz konusu semtlerin belediyeleri suç duyurusunda bulundu.

Martinique Adası, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı 22 Kasım'da başlayan şiddet ve yağma olayları içeren protestolar ile gündeme gelmişti.

Ada Valiliğini gece sokağa çıkma yasağı ilan etmeye mecbur bırakan olaylar nedeniyle 150 soruşturma açılmış, gözaltına alınan 50 kişiden 12'si tutuklanmıştı.