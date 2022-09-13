Fransa'nın, Mısır'da Sisi yönetiminin sivilleri öldürdüğü operasyonlarına desteği yargıya taşındı - Son Dakika
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Fransa'nın, Mısır'da Sisi yönetiminin sivilleri öldürdüğü operasyonlarına desteği yargıya taşındı

13.09.2022 17:38
Fransa'nın, Mısır'da Sisi yönetiminin sivilleri öldürdüğü operasyonlarına desteği yargıya taşındı

??????? Fransa'nın, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminin sivilleri öldürdüğü hava saldırılarına desteği yargıya taşındı.

??????? Fransa'nın, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminin sivilleri öldürdüğü hava saldırılarına desteği yargıya taşındı.

Disclose internet sitesine göre, ABD menşeli uluslararası STK'ler olan Egyptians Abroad for Democracy ve Codepink, Fransa'nın, Mısır'da 13 Şubat 2016'da terörle mücadele gerekçesiyle başlattığı "Sirli Operasyonuna" ilişkin, "insanlığa karşı suç", "insanlığa karşı suça ortak olma" ve "işkence" gerekçeleriyle dün Paris Adli Mahkemesine suç duyurusunda bulundu.

"2 Uluslararası STK, 12 Eylül'de Fransız yargısına, Fransız ordusunun, sağladığı bilgiler sayesinde Mısır'da yüzlerce sivilin infaz edilmesinde sorumluluklarını soruşturması için şikayette bulundu" ifadesine yer verilen sitede, bu şikayetin, Disclose'un "Sirli Operasyonuna" ilişkin Kasım 2021'de haberleştirdiği "ifşalarla" bağlantısına değinildi.

Şikayet metninde, "(Mısır'ın Batı Çölü'nde) terörle ilgisi olmayan ve kaçakçılıktan şüphelenilen sivillerin sistematik olarak öldürülmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan hedefli saldırılar, insanlığa karşı suç teşkil etmektedir" denildiği aktarılırken, STK'ler, Mısır Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen atışlarla yaralanan sivillerin çektiği acıların, "işkence suçunu" teşkil ettiğini kaydetti.

STK'ler, bu suçlardan sorumlu Mısırlı yetkililerin belirlenmesinin ve Fransız yargısı karşısında hesap vermesinin yanı sıra "Mısır Silahlı Kuvvetlerinin sivillere karşı operasyonlarını yürütmesini sağlayan bilgi ve istihbarat yoluyla sağladıkları yardım" nedeniyle bu suçlara ortak olmuş olabilecek Fransız yetkililerin de soruşturulmasını istiyor.

Öte yandan STK'ler, Fransa'nın, "Sirli Operasyonu" sırasında Mısır ile iş birliği nedeniyle işlenen ihlal ve suçlardan haberdar olmasına rağmen bu yardımı sağlamaya devam ettiğini ileri sürdü.

STK'ler ayrıca konuya ilişkin 3 Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörüne başvurdu.

Disclose'un iddiaları

Disclose'un, Kasım 2021'de yayımladığı özel habere göre, 2015'te Fransa ve Mısır terörle mücadele kapsamında Mısır'ın Libya sınırında "Sirli" adı verilen operasyonun düzenlenmesine karar vermiş, operasyon kararı gizli alınmış ve herhangi resmi anlaşma imzalanmamıştı.

Fransa'nın, Şubat 2016'da başlayan operasyona ilişkin Mısır'la istihbarat bilgelerini paylaştığını aktaran Disclose, Mısır'ın, Fransa'nın verdiği bilgilerle teröristleri değil uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan sivil vatandaşları hedef aldığını iddia etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'nın, Mısır'da Sisi yönetiminin sivilleri öldürdüğü operasyonlarına desteği yargıya taşındı - Son Dakika

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