Fransa'nın Nantes kentindeki katedralde yangın - Son Dakika

Katedralde 1972'de de yangın çıkmış, katedralin kulesi ve çatısı yanmıştı.

Başbakan Jean Castex'in katedrali ziyaret edeceği ve incelemelerde bulunacağı bildirildi.

1862'de "tarihi eser" olarak ilan edilmişti

Yangının nedeni henüz bilinmezken, katedral yangında ciddi hasar gördü.

Fransız basınındaki haberlere göre, Nantes'taki katedralde sabah çıkan yangın birkaç saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi.

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