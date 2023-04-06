Fransa'da gösteriler iyice alevlendi! Sokaklar iyice karışırken, protestolara polis de destek verdi

Fransız Meclisinde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez kitlesel gösteriler düzenleniyor. Fransız basınındaki haberlere göre, hükümetin tartışmalı reformuna karşı ülke genelinde Rennes ve Nice'in yanı sıra farklı kentlerde 11. kez kitlesel gösteriler başlarken ülke genelinde eğitim, ulaşım ve enerji gibi sektörlerden çalışanlar greve gitti.

VALİLİK BİNASININ ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Vanves, Grenoble gibi ülkenin farklı kentlerinde reforma karşı çıkan liseliler de okullarının girişini kapattı. Öte yandan, Genel İş Sendikasının (CGT) enerji kolu, hükümeti harekete geçirmek için Rhone Valiliğinin elektriğini kestiğini açıkladı. Auvergne-Rhone-Alpes ve Rhone Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde valiliğin bulunduğu mahallenin elektriğinin kesildiği doğrulandı. Açıklamada, CGT Energie tarafından üstlenilen bu eylemi kınayan valilik, gün içinde şikayette bulunacağını duyurdu.

POLİSLER DE SOKAKLARA ÇIKTI

Nice'de Promenade des Anglais Caddesi'nde yerel saatle 10.30'da toplanan reform karşıtları, Massena Meydanı'na yürüdü. Göstericiler arasında itfaiyeciler, kamu ve sağlık çalışanları ve öğretmenlerin yanı sıra onlarca sendikalı polis de yer aldı.Protestocular "Buradayız, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de buradayız" ve "60 yaşında emekliliği kazanmak için mücadele ettik, elimizde tutmak için de mücadele ederiz" sloganları attı.

20 BİN KİŞİ KATILDI

Genel İş Sendikası (CGT) Nice'deki gösteriye en az 20 bin kişinin katıldığını açıkladı. Öte yandan, reforma karşı çıkan öğrenciler sabahın erken saatlerinde kentteki edebiyat fakültesinin girişini kapattı.