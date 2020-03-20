Fransa'nın Nice kentinde sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Fransa'nın Nice kentinde sokağa çıkma yasağı

16 dakika önce

Fransa'nın Nice kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel saatle 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fransa'nın Nice kentinde sokağa çıkma yasağı, System.String[]

Fransa'nın Nice kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel saatle 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, haftalık yayın yapan Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, uygulamanın bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

Estrosi, 20.00'de market ve eczaneler kapandıktan sonra sağlık ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkmak için nedeni bulunmadığını kaydetti.

Fransa'da salı günü itibarıyla ülke genelinde serbest dolaşıma zorunlu haller dışında kısıtlama getirildi. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.

Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası kesiliyor.

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00 Kaynak: AA

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