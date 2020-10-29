Fransa'nın Nice şehrinde bıçaklı saldırı: İki kişi öldü

Fransa'nın güney şehri Nice'te düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırı Nice'teki Notre-Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleşti.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söyledi ve emniyet birimlerine hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Alpes-Maritimes bölgesi milletvekili Eric Ciotti, saldırının 'terör saldırısı olarak değerlendirildiğini' söyledi.

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