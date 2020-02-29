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Fransa'nın Oscarı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu, törene Polanski protestosu damga vurdu
6 saat önce
Fransa'nın Oscarı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu, törene Polanski protestosu damga vurdu.
Fransa'nın Oscarı olarak bilinen Cesar Ödülleri başkent Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene tecavüzle suçlanan Polonya asıllı Fransız yönetmen Roman Polanski'nin ödüle layık görülmesi ve sonrasında yaşanan protestolar damgasını vurdu.
Bu sene 45'incisi gerçekleştirilen Cesar Ödülleri'nde Fransız yönetmen Ladj Ly'in yönettiği "Les Miserables", "En iyi film ve En iyi montaj" ödüllerine layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:51
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