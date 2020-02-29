Fransa'nın Oscarı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu, törene Polanski protestosu damga vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'nın Oscarı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu, törene Polanski protestosu damga vurdu - Son Dakika Dünya

Fransa'nın Oscarı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu, törene Polanski protestosu damga vurdu

6 saat önce

Fransa'nın Oscarı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu, törene Polanski protestosu damga vurdu.

Fransa'nın Oscarı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu, törene Polanski protestosu damga vurdu, System.String[]

Fransa'nın Oscarı olarak bilinen Cesar Ödülleri başkent Paris'te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene tecavüzle suçlanan Polonya asıllı Fransız yönetmen Roman Polanski'nin ödüle layık görülmesi ve sonrasında yaşanan protestolar damgasını vurdu.


Bu sene 45'incisi gerçekleştirilen Cesar Ödülleri'nde Fransız yönetmen Ladj Ly'in yönettiği "Les Miserables", "En iyi film ve En iyi montaj" ödüllerine layık görüldü.

Euronews.com'da Görüntüle

Roman Polanski, Yönetmen, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da Nimes-Marsilya maçı sırasında bir kişi hayatını kaybetti
ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı İran'da öfkeli bir kalabalık, koronavirüs hastalarının tutulduğu iddia edilen sağlık ocağını ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'nın Oscarı Cesar Ödülleri sahiplerini buldu, törene Polanski protestosu damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]