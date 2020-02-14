'Fransa'nın Oscarları'nı dağıtan Cesar Akademisi'nde toplu Polanski istifası - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Fransa'nın Oscarları'nı dağıtan Cesar Akademisi'nde toplu Polanski istifası - Son Dakika Dünya

'Fransa'nın Oscarları'nı dağıtan Cesar Akademisi'nde toplu Polanski istifası

6 saat önce

'Fransa'nın Oscarları' olarak bilinen ve ülkenin en prestijli sinema ödüllerini dağıtan Cesar Akademisi'nin tüm üyeleri, hakkında tecavüz suçlaması nedeniyle mahkumiyet kararı bulunan yönetmen Roman Polanski‘nin filminin birçok dalda aday gösterilmesi üzerine istifa etti.

'Fransa'nın Oscarları'nı dağıtan Cesar Akademisi'nde toplu Polanski istifası, System.String[]

'Fransa'nın Oscarları' olarak bilinen ve ülkenin en prestijli sinema ödüllerini dağıtan Cesar Akademisi'nin tüm üyeleri, hakkında tecavüz suçlaması nedeniyle mahkumiyet kararı bulunan yönetmen Roman Polanski'nin filminin birçok dalda aday gösterilmesi üzerine istifa etti.


28 Şubat'taki ödül töreninden sadece iki hafta önce gelen istifalar nedeniyle yeni bir yönetim kurulu belirlenecek.

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Roman Polanski, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:47 
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