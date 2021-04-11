Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı - Son Dakika

Fransa'nın Rennes kentindeki bir cami duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazılırken, ülkenin İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Müslümanlar ile dayanışma için kente gideceğini açıkladı.

Fransa'nın Rennes kentinde bulunan Avicennes Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. İslam Kültür Merkezi'nin ibadethane kısmının ve caminin duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazıldı. Yazılar arasında İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerin yanı sıra "Haçlı seferleri devam edecek", "Charles Martel bizi kurtaracak" ve "Katolik, devlet dini" şeklinde ifadeler de yer alıyor. Olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rennes'teki Avicennes Camii'nin duvarlarına yazılan İslam karşıtı yazılar kabul edilemez. Ülkemizde yaşayan Müslümanlar ile dayanışma içindeyiz" dedi.

Darmanin ayrıca, Müslümanlar ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için Rennes'e gideceğini söyledi.

Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı bölge konseyinin Başkanı Muhammed Zaidouni de yaptığı açıklamada, "Ramazan ayına 2 gün kalmışken Müslümanlar, camiye geldiklerinde müstehcen ifadeler ve hakaretlerle karşılaştılar. Biz de bu ülkenin çocuklarıyız ama nefrete, şiddete ve barbarlığa maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhammed Zaidouni, "Müslümanlar, söz konusu hakaretler karşısında şok oldu. Müslüman toplumu gerçekten üzgün. Fransa'da anlaşmazlık tohumu ekmek isteyenler var, ülke içinde anlaşmazlıktan daha kötüsü yoktur" diyerek, "birlik olma" çağrısında bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Nantes'te bir camiye daha gece saatlerinde kundaklanma girişiminde bulunulmuştu. Kundaklama girişimi sırasında çıkan yangın sonucu cami tahrip olmuştu. - PARİS