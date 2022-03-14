Fransa'nın Rusya'ya sattığı silahların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddiası - Son Dakika

Fransa'nın Rusya'ya 2020'ye kadar silah ve savaş uçağı sattığı, teslim ettiği ve bunların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı ileri sürüldü.

Disclose internet sitesinin gizli ve resmi belgelere dayandırdığı haberine göre Fransa, 2015-2020 döneminde Rus ordusunu son teknoloji askeri teçhizatlarla donattı, böylece Rus kara ve hava kuvvetleri modernize edildi.

Fransa, 2015'ten bu yana Rusya'ya 76 savaş ekipmanı teslim etti. Fransa Parlamentosunun raporuna göre, bu ekipmanların değeri 152 milyon avro.

Rusya'ya satılan ekipmanlar arasında 1000'den fazla Rus tankını donatmayı amaçlayan termal kameralar, Rus Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterleri için navigasyon sistemleri yer alıyor. Bu ekipmanları, Fransız devletinin en önemli ortağı olduğu Thales ve Safran şirketleri sattı.

Termal kameralar, geceleri insanları hedef alabiliyor ve 10 kilometre mesafedeki araçları tespit edebiliyor. Thales'e göre, bu kameralar, ateş açma özelliğine sahip.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın 4 Mart'ta Zaporija Nükleer Santrali'ne saldırısında "Rus tanklarının termal kameralarla donatıldığına" yönelik ifadesine dikkati çekildi. Bu kameralar, Fransız Thales veya Safran şirketlerine ait olabilir.

"Savaş uçakları, Suriye'de ve Ukrayna'da kullanıldı" iddiası

Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, Fransa'nın Rusya'ya sattığı "Matis STD" tipi termal kameraların, şu an Ukrayna'daki savaşta bulunan "T-72", "T-90" ve "T-80" tipi 3 Rus tankını donattığını kanıtlıyor. Haberde de söz konusu görseller de paylaşıldı.

Bu kameralar, 2014'te Donbas'ta Rus ordusu tarafından Ukrayna'ya karşı kullandı.

Fransa, aynı zamanda Rusya ile 2014'te Thales şirketinin ürettiği "SU-30" tipi 60 savaş uçağın satışına ilişkin sözleşme imzaladı. Bu uçaklar, 2018'e kadar Rusya'ya teslim edildi. Bu savaş uçaklarının Suriye'de onlarca sivilin ölümüne neden olduğu ve Ukrayna'daki savaşta kullanıldığı iddia edildi. Söz konusu uçaklar, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Sumi???????, Mykolaiv ve Çernihiv bölgelerinin hava sahasında 5 Mart'ta görüntülendi.

Bu satışların Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Ağustos 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik uyguladığı silah ambargosuna rağmen yapıldığı vurgulandı. Bu tarihten önce imzalanan sözleşme kapsamında silah teslimatları yapılabilir ancak Disclose'a açıklama yapan AB Komisyonu, AB üyesi ülkelerin 2008'de alınan ortak tavra saygı göstermesi, bir ülkeye teslim edilen silahların bir savaşta kullanılması halinde bu teslimatların durdurulması gerekiyor.

Dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupalı ortaklarının ve ABD'nin baskısıyla Rusya'ya 2 Mistral savaş gemisi satmaktan vazgeçti ancak silah teslimatları "gizlice" devam etti. Hollande ve halefi Emmanuel Macron'un Rusya'ya silah satışlarını ve teslimatlarını durdurmadığına dikkat çekildi.

Fransa, 2020'ye kadar silah teslimatlarını devam ettirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e askeri destek sağladı.

Macron'un bir taraftan yıllardır uluslararası arenada yaşanan gerginliklerde ve çatışmalarda diplomatik yollara öncelik verilmesi gerektiğini savunmasını, diğer taraftan Rusya'ya silah temin etmeye devam ettirmesi "paradoks" olarak değerlendirildi.