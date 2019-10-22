Son Dakika Haberleri: Fransa'nın sembol kadınından esinlenen Olimpiyat Oyunları'nın logosu açıklandı
Son Dakika Spor Fransa'nın sembol kadınından esinlenen Olimpiyat Oyunları'nın logosu açıklandı

Fransa'nın sembol kadınından esinlenen Olimpiyat Oyunları'nın logosu açıklandı

1 saat önce

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın logosu kamuoyu ile paylaşıldı. Logo bir buçuk yıllık bir çalışma sonucu Fransa'nın sembollerinden Marianne, olimpiyat madalyası ve olimpiyat ateşinin birleştirilmesi ile oluşturuldu.

Fransa'nın sembol kadınından esinlenen Olimpiyat Oyunları'nın logosu açıklandı, System.String[]

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın logosu kamuoyu ile paylaşıldı. Logo bir buçuk yıllık bir çalışma sonucu Fransa'nın sembollerinden Marianne, olimpiyat madalyası ve olimpiyat ateşinin birleştirilmesi ile oluşturuldu.


Olimpiyat oyunlarının kadını andıran yüzünün Marianne'den esinlenildiği ve Fransa'yı temsil ettiği belirtildi.

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Fransa, Paris, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:13 
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