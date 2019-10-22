Fransa'nın sembol kadınından esinlenen Olimpiyat Oyunları'nın logosu açıklandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın logosu kamuoyu ile paylaşıldı. Logo bir buçuk yıllık bir çalışma sonucu Fransa'nın sembollerinden Marianne, olimpiyat madalyası ve olimpiyat ateşinin birleştirilmesi ile oluşturuldu.



Olimpiyat oyunlarının kadını andıran yüzünün Marianne'den esinlenildiği ve Fransa'yı temsil ettiği belirtildi.