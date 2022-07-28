Fransa'nın sembolü Notre Dame Katedrali kapılarını 2024'te yeniden açacak

" Fransa'nın sembolü" olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 857 yıllık Notre Dame Katedrali'nin 2024'te yeniden açılacağı bildirildi.

Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, bölgeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, 2019'da çıkan yangın nedeniyle tahrip olan katedralin restorasyon çalışmalarının 2024'e kadar tamamlanacağını söyledi.

Malak, tarihi Notre Dame Katedrali'nin söz konusu tarihte ibadet ve turizm için yeniden açılacağını bildirdi.

Katolik Kilisesi'nin "Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü" olarak gördüğü, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren katedralde, üç yıl önce, hala belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık yapının 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedralin restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından yaklaşık 844 milyon avro gibi rekor bir miktarda bağış toplanmıştı.