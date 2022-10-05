Strazburg Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 4. dönem mezunlarını verdi

Fransa'nın Strazburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 4. dönem mezunları için diploma töreni düzenledi.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen program, okunan İstiklal Marşı'nın ardından hafız Ramazan Bülbül'ün Kur'an tilavetiyle başladı.

Önceki dönem mezunlarının katılması nedeniyle "mezunlar buluşması" olarak da organize edilen programa, öğrenciler, Fransa'da yaşayan Türkler ve okul yönetiminin yanı sıra Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Dolu, Strazburg Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Muammer Nurlu, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Bayram Demirtaş ile Strazburg Konsolosu İsmet Karakoç katıldı.

Lise Müdürü Murat Ercan, programda yaptığı konuşmada, Fransa'da yetişkinlere yönelik dini eğitimin en büyük ihtiyaçlardan biri olduğunu söyledi.

Açık öğretim sisteminin toplumun her kesimine hitap edebilmek açısından önemli olduğunu belirten Ercan, bu sayede Arapça ve Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra diğer İslami ilimlerin her yaştan kişi tarafından kolayca öğrenilebildiğini ifade etti.

Ercan, "Bu eksikliği giderdiği için programımız büyük önem taşıyor. Fransa'da bu şekilde ciddi, müfredatı olan, sonunda resmi bir diplomayla tamamlanan başka bir eğitim programı yok." diye konuştu. Ercan, talebin giderek arttığına dikkati çekti.

Lise mezunlarından Tıp ve İlahiyat fakültelerine yerleşen var

Müdür Yardımcısı Tuba Kevser Şahin, DİTİB Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin Yunus Emre Özel Liseleri çatısı altında 2015'ten bu yana faaliyet gösterdiğini söyledi.

Lisenin son 4 yılda 70 mezun verdiğini, her yıl mezun sayısının arttığını kaydeden Şahin, geçen yıl Paris ve Lyon şubelerinin açıldığını bu yıl da Bordeaux ve Nantes şubelerinin açılmasının planlandığını ifade etti.

Şahin, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde toplam 11 şube ve 200'ü aşkın öğrenciyle faaliyetlerine devam edecekleri bilgisini paylaştı.

"Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin bazıları YÖS (Yabancı Öğrenci Sınavları) kapsamında İlahiyat ve Tıp fakültelerini kazandı, bazıları Uluslararası İlahiyat Programı'na yerleşti." diyen Şahin, ayrıca 40'ı aşkın öğrencinin hayat boyu öğrenme kapsamında yükseköğretim sürecindeki eğitimlerine destek olmaya çalıştıklarını aktardı.

Mezuniyet ve mezun buluşması bir arada

Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Dolu da mezunlar buluşmasının, Türkiye'de gelenek olduğuna işaret ederek programın hem mezuniyet hem de mezunlar buluşması olarak planlanmasının aidiyet duygusunu pekiştirici, önemli bir başlangıç olduğunu ifade etti.

"Fransa genelinde din hizmetleri alanında görev alacak, insanlara dini konuları aktaracak, bu alanda rehberlik yapacak ve buradaki toplumu tanıyan kişilere ihtiyaç bulunuyor." diyen Dolu, Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi programının bu anlamda önemli bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Strazburg Eğitim Ataşesi Nurlu da milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın kültür aktarımı açısından önemine değinerek "Fransa'da halkımıza yönelik böyle bir hizmetin yapılıyor olmasından dolayı sevinç duyuyoruz." dedi.

Programa video konferans ile katılan Paris Din Hizmetleri Müşaviri Demirtaş da "Strazburg'da yanmaya başlayan bu ilim meşalesi Fransa'nın her tarafına yayıldı." ifadesini kullandı.

Demirtaş, Fransa'da DİTİB bünyesindeki açık öğretime kaydolan öğrenci sayısının yüzlere ulaştığını, bunun yeni açılan şubelerle binlere ulaşabileceğine dikkati çekti.

Karı-koca aynı programdan mezun oldu

Mezuniyet töreninde 2 yıl arayla aynı programdan mezun olmanın sevincini yaşayan Eyüp ve Hülya İnan çifti, ön lisans eğitimine devam ettiklerini belirtti.

Öte yandan birer yıl arayla aynı okuldan peş peşe mezun olan Hafize Bayraktar, Hanife Asan ve Selime Doğan kardeşler ise açık öğretim imam hatip lisesi programında birbirlerini teşvik ettiklerini belirterek bu mutlu günde beraber olmanın, aileleri için büyük bir gurur kaynağı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden bu yıl mezun olan Muammer Yılmaz da çalışmasına rağmen hafta sonu ve akşam derslerine gelerek programı tamamladığını söyledi.