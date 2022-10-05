Belçika , Lüksemburg , İtalya ve Romanya 'dan farklı sendikaların üyelerinin de yer aldığı gösteride, hayat pahalılığına ve krizine son verilmesi, ayrıca maaşların artırılması çağrısında bulunuldu.???????

Kaynak: AA

Strazburg, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avrupa Parlamentosu'nun önünde hayat pahalılığı protesto edildi - Son Dakika

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