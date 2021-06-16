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Fransa'nın tedbirleri sonuç verdi! Maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor - Son Dakika

Fransa'nın tedbirleri sonuç verdi! Maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

16.06.2021 15:35

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa'da uygulanan tedbirler olumlu sonuç vermeye başladı. Pozitif vakalarda yaşanan düşüş sonucu yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğu kalmıyor. 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

Fransa'da yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşün ardından yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞI OLDU

Başbakan Jean Castex, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, son 7 gün ortalama günlük vaka sayısının 3 bin 200'e düştüğünü belirtti. Fransa'nın hiçbir bölgesinde salgın açısından endişeli bir durum olmadığının altını çizen Castex, bugüne kadar 30 milyondan fazla kişiye ilk doz aşının vurulduğunu hatırlattı. Castex, "Ülkede salgının durumu umduğumuzdan daha hızlı şekilde iyileşiyor." ifadesini kullandı.

20 HAZİRAN'DA KALDIRILIYOR

Kalabalığın oluştuğu durumların, statların ve pazarların dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını açıklayan Castex, kapalı alanlarda ise maske takmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Castex, 23.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da 30 Haziran yerine 20 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu. Jean Castex, ağustos sonuna kadar 35 milyon kişiye iki doz aşı uygulamayı hedeflediklerini belirtti.

Fransa'nın tedbirleri sonuç verdi! Maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

Başbakan, Haziran, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'nın tedbirleri sonuç verdi! Maske zorunluluğu ve gece saatlerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor - Son Dakika


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