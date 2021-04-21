Fransa'nın Tourcoing ve Aubenas kentlerinde polisle çatışan göstericilerden 20'si gözaltına alındı - Son Dakika

Fransa'nın kuzeyindeki Tourcoing kenti ile güneyindeki Aubenas kentinde, polis müdahalesini protesto eden göstericilerin polisle çatışması sonucu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Tourcoing kentinde, polis 17 Nisan'da motosiklet yarışı düzenleyen kişilere müdahale ederek, 1 motosiklete el koydu, 2 kişiyi de gözaltına aldı. Buna tepki gösteren gençlerin yoldaki bir arabayı ateşe vermesinin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polise taş ve molotofkokteyli fırlatan göstericiler, çöp konteynerlerini ve bazı binaları ateşe verdi. Dün geceye kadar devam eden olaylarda 20'ye yakın kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diğer yandan ülkenin güneyindeki Aubenas kentinde, isyancılar itfaiyeciler ve güvenlik güçleri ile çatıştı.

Önceki gece polis ve itfaiyeye yangın ihbarında bulunan maskeli kişiler polise taş attı.

Dün gece itibarıyla kentte 20 kadar çöp konteyneri ve araç ateşe verildi.

Bir itfaiye aracı ve kamu binası da çıkan olaylarda zarar görürken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.