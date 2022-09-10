Fransa'da polisten kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu - Son Dakika
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Fransa'da polisten kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu

10.09.2022 12:18
Fransa'da polisten kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu

Fransa'nın Tours kentinde polis kontrolünden kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu.

Fransa'nın Tours kentinde polis kontrolünden kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu.

BFMTV'nin haberine göre, bir sürücünün hızla kırmızı ışıktan geçtiğini gören polis ekibi, aracı takibe aldı.

Polis siren açıp araca dur ihtarı yapmasına rağmen sağa çekmeyip, hızla gaza basan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

Aracından inen sürücü, koşarak yakındaki Cher Nehri'ne atladı.

Bir polis memurunun arkasından nehre atladığı sürücü gözden kayboldu.

Olay yerine çağrılan arama kurtarma ekibi, sürücüyü yarım saat sonra nehirden çıkarttı.

Nabzının atmadığı belirlenen sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tours Savcısı Gregoire Dulin, olaya ilişkin soruşturma açıldığını, sürücünün kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Kaynak: AA

Tragger, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da polisten kaçarken nehre atlayan araç sürücüsü boğuldu - Son Dakika

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