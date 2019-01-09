Fransa'nın Ulusal Simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler Grafiti Resimde Buluştu
49 dakika önce
Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.
Fransa
'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris
'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:28
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