Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Ulusal Simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler Grafiti Resimde Buluştu

Fransa'nın Ulusal Simgesi Marianne ve Sarı Yelekliler Grafiti Resimde Buluştu

49 dakika önce

Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.

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Fransa'nın 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' sloganını temsil eden ulusal simgesi Marianne, başkent Paris'te Sarı Yelekliler hareketini de içine alan bir gravürde resmedildi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:28 

Paris, Fransa, Dünya
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