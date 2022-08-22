Carrefour, Fransa'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak - Son Dakika
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Carrefour, Fransa'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak

22.08.2022 12:38
Carrefour, Fransa'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak

Fransa'nın uluslararası market zinciri Carrefour, Fransız halkının Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe "fiyat dondurma" kararı aldığını açıkladı.

Fransa'nın uluslararası market zinciri Carrefour, Fransız halkının Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe "fiyat dondurma" kararı aldığını açıkladı.

Fransız perakendeci Carrefour'den yapılan açıklamada, Fransa'da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 100 ürünün fiyatlarını 30 Kasım'a kadar dondurulacağı belirtildi.

Carrefour'ın fiyatları dondurma kararı diğer Fransız şirketlerinin yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlarda düşürme kararı almasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Fransız petrol şirketi TotalEnergies, ülkede petrol istasyonlarında 1 Eylül'den yıl sonuna kadar akaryakıt fiyatlarını düşüreceğini duyurmuştu. Fransız konteyner nakliye şirketi CMA CGM de Asya'dan Fransa'ya konteyner nakliye ücretlerinde 750 avro indirim yapacağını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyelerine taşımıştı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (INSEE), verilerine göre, haziranda yüzde 5,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6,1'e yükseldi.

Fransız market zinciri Leclerc de mayıs ayında en çok satın alınan 120 ürünün fiyatlarını geçen ay sonuna kadar dondurmuştu.

Carrefour'un söz konusu kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti yükselen fiyatları durdurmak için iş dünyasına daha fazlasını yapması yönünde baskısının ardından geldi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Carrefour, Fransa'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Carrefour, Fransa'da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak - Son Dakika
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