Son Dakika Haberleri: Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti
Son Dakika Dünya Haber

Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti

53 dakika önce

Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı

Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti, System.String[]

Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı.


Hırsızları caydırmak için uygulanan bu yöntem bölgedeki şarap üreticilerini oldukça memnun etmiş görünüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Jandarma, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de sadece Nurdağı'nda yetiştirilen moringa, 300'den fazla hastalığa iyi geliyor
Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu Angelina Jolie Brad Pitt ile ilişkisinin hayatını nasıl etkilediğini anlattı Mesleğine yapılan saygısızlığı kaldıramayan hakim, intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 00:54:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]