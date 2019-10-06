Fransa'nın ünlü şarap bağlarında hırsızlığa karşı jandarma nöbeti
53 dakika önce
Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı
Fransa'nın şaraplarıyla ünlü Burgondi bölgesinde hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Jandarma üzüm bağları arasında gece gündüz devriye gezmeye başladı.
Hırsızları caydırmak için uygulanan bu yöntem bölgedeki şarap üreticilerini oldukça memnun etmiş görünüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:01
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