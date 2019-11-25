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Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali
7 saat önce
Fransa'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyorView on euronews.
Fransa'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:33
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