Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali
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Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali

7 saat önce

Fransa'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyorView on euronews.

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Fransa'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyorView on euronews

Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:33 
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