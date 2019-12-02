Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali

Fransa'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyor.



Fransa'nın güneydoğusundaki Isere bölgesinde bulunan Vatilieu köyünde çiftçiler bir araya gelerek yeni hasat cevizlerini birlikte kırıyor.