Son Dakika Haberleri: Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali
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Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali

6 saat önce

Fransa'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyor

Fransa'nın Vatilieu köyünde ceviz festivali, System.String[]

Fransa'da her yıl kasım ayının üçüncü perşembesi kutlanan beaujolais nouveau şaraplarının ardından Vatilieu cevizleri için de kutlama yapılıyor.


Fransa'nın güneydoğusundaki Isere bölgesinde bulunan Vatilieu köyünde çiftçiler bir araya gelerek yeni hasat cevizlerini birlikte kırıyor.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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