Fransa'nın Vosges kentinde yağan dolu, kar küreme makineleriyle temizlendi - Son Dakika

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Lorraine bölgesinde yer alan Vosges kentinde yağan dolu, kar küreme makineleriyle temizlendi.

Vosges Matin internet sitesinin haberine göre, kentin birçok bölgesinde, sabah saatlerinde başlayan dolu etkili oldu.

Otoyolda trafiğin durmasına neden olan yağış nedeniyle şehir içindeki yollarda dolu tepecikleri oluştu.

Plombieres-les-Bains kenti sakinleri, doluyu temizlemek için kar kürekleri ve traktörlere başvururken itfaiyeciler kar küreme makinelerini kullandı.

Dolunun Val-d'Ajol kenti ve çevresinde, ağaçların elektrik tellerinin üzerine devrilmesi nedeniyle 300 evde elektrik kesintisi meydana geldi.

Fransa Meteoroloji İdaresinin verilerine göre Vosges'in de arasında bulunduğu 48 kent, yağış ve fırtına nedeniyle sarı alarm seviyesine geçirildi.