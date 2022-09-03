Fransa'da kundaklandığı düşünülen cami tamamen yandı - Son Dakika
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Fransa'da kundaklandığı düşünülen cami tamamen yandı

03.09.2022 15:06
Fransa'da kundaklandığı düşünülen cami tamamen yandı

Fransa'nın Yvelines ilinde kundaklandığı şüphesi üzerinde durulan Rambouillet Camisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Fransa'nın Yvelines ilinde kundaklandığı şüphesi üzerinde durulan Rambouillet Camisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, başkent Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki kentte 2009'da geçici olarak bir çadır içinde kurulan camide gece yarısı yangın çıktı.

İtfaiyecilerin müdahalesine rağmen cami tamamen yandı.

Yangında, kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rambouillet Camisi'ndeki yangının gerçek nedeninin gün yüzüne çıkarılması için soruşturma açıldığını belirtti.

Belediye Başkanı Veronique Matillon da yangının kundaklama yoluyla çıktığının kesinleşmesi durumunda saldırıyı sert bir dille kınayacaklarını ifade etti.

Fransız basınında paylaşılan görüntülerde ise alevlerin camiyi sardığı yer aldı.

Cami, bölgedeki Müslüman toplumun talebi üzerine, Rambouillet Belediyesinin bir okulun arka tarafında geçici olarak tahsis ettiği alan üzerine 2009'da kurulmuştu.

Aşırı sağın ve İslamofobik saldırıların artışa geçtiği Fransa'da son bir yılda çok sayıda camiye saldırı düzenlendi, bazıları kundaklandı.

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Kaynak: AA

Fransa, Paris, Cami, Güncel, Son Dakika

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