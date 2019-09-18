Fransa nükleer santral yakınlarında yaşayan 2 milyon kişiye ilaç dağıtacak

Fransız nükleer güvenlik otoritesi (ASN), ülkedeki 19 nükleer santralin 10 ila 20 kilometre yarıçapında yaşayan 2 milyon 200 bin kişiye, olası bir nükleer kaza durumunda koruma sağlamak amacıyla stabil iyot tabletleri verileceğini açıkladı.



ASN salı günü yaptığı açıklamada, 2016'da nükleer santrallerin 0 ila 10 km yarıçapı alanda bulunanlara iyot dağıtım kampanyası kapsamında, bu kez 10 ila 20 km uzaklıkta yaşayanlar için iyot hapları temin edileceğini duyurdu.