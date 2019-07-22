Fransa: Öğretim üyesinin katil zanlısı Cezayirli sanılıyordu, Türk çıktı
1 saat önce
Fransa'da, Cezayir'in Afrika Uluslar Kupası şanpiyonluğu kutlamaları sırasında dövülerek öldürülen Gineli öğretim üyesi Mamoudou Barry'nin Cezayirli taraftarların saldırısına uğradığı sanılıyordu. Ancak Fransa polisi olayla ilgili Türk kökenli bir zanlıyı gözaltına aldı.
Fransa
'da, Cezayir
'in Afrika
Uluslar Kupası şampiyonluğu kutlamaları sırasında dövülerek öldürülen Gineli öğretim üyesi Mamoudou Barry'nin Cezayirli taraftarların saldırısına uğradığı sanılıyordu. Ancak Fransa polisi olayla ilgili Türk kökenli bir zanlıyı gözaltına aldı.
Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Rouen kentinde pazartesi günü gözaltına alınan katil zanlısı, uyuşturucu maddeyle ilgili suçlardan dolayı polis kaynakları tarafından tanınıyordu. 1990 doğumlu zanlının daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü de kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52
Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı Türk Hava Kurumunda yeni yönetim ile eski yönetim arasında rüşvet krizi! Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimliği belli oldu Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor