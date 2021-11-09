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Fransa onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edecek - Son Dakika

Fransa onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edecek

09.11.2021 23:16
Fransa onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edeceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edeceklerini söyledi.

Macron halka sesleniş konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede işsizlik maaşı alabilmek için son 2 yılda çalışılması gereken sürenin 4 aydan 6 aya çıkarıldığını ifade eden Macron, işsiz kişilerin iş aradığını ispatlamaması halinde işsizlik maaşlarının iptal edileceğini belirtti.

Macron, ülkede tartışmalara ve şiddetli olayların yaşandığı gösterilere neden olan emeklilik reformuna ilişkin çalışmaların yeniden başlaması için gerekli şartların oluşmadığını aktardı.

Ülkede iç güvenlikle ilgili bir yasa tasarısı hazırlandığını ifade eden Macron, böylece polise daha fazla imkan sağlanacağını kaydetti.

Fransa'nın enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için onlarca yıldan sonra nükleer santral inşa etmeye karar verdiklerini ifade eden Macron, yenilebilir enerji yatırımlarının da devam edeceğini söyledi.

Macron, ülkesinin birçok alanda 2030'a kadar 30 milyar avro yatırım yapacağını belirtti.

Fransa'nın eğitim, endüstri ve tarım alanında "büyük güç" olduğunu gösterebileceğini dile getiren Macron, dünyanın birçok bölgesinin istikrarsızlaştığı ve güçlerin birbirleriyle karşı karşıya geldiği dönemde Fransa'nın 2022 başında Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını üstleneceğini belirtti.

Macron, Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasıyla salgına karış etkili şekilde mücadele edildiğini savundu.

Salgına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Macron, henüz aşı olmayan 6 milyon kişiyi bunu yapmaya çağırdı.

Macron, 15 Aralık'tan itibaren 65 yaş üstü kişiler için üçüncü doz aşının zorunlu hale geleceğini, 50-64 yaş aralığındaki kişilerin ise gelecek aydan itibaren üçüncü dozu uygulayabileceklerini duyurdu.

Okullarda maske zorunluluğunun devam edeceğini ifade eden Macron, sağlık çalışanlarının maaşlarına ortalama 200-400 avro zam yapıldığını belirtti.

Macron, ülkedeki 500 hastanede ve binlerce yaşlı bakımevinde restorasyon çalışmaların yapılacağını, bunun maliyetinin 19 milyar avro olduğunu aktardı.

cumhurbaşkanı, Nükleer, Enerji, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edecek - Son Dakika


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