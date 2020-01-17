Fransa, Ortadoğu'ya uçak gemisi yolluyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Charles de Gaulle uçak gemisini Ortadoğu'ya göndereceklerini duyurdu. Charles de Gaulle uçak gemisinin önderliğinde donanmaya ait bir deniz filosunun Nisan'a kadar bölgede görev yapacağı belirtildi.

İran ve ABD arasında artan gerilimin DEAŞ'a karşı mücadeleyi zayıflatabileceği endişesiyle gerçekleşeceği öğrenildi.

EN SON DEAŞ'A KARŞI MÜCADELE İÇİN GÖNDERİLMİŞTİ

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı François Hollande, Charles de Gaulle uçak gemisini DEAŞ'a karşı 2015'teve 2016'da bölgeye göndermişti. Paris'te 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarının ardından, 18 Kasım'da Akdeniz'e hareket etmişti.

2015'TE ORTADOĞU'DAN AYRILMIŞTI

Fransız uçak gemisi, 19 Aralık'ta bölgeye gittikten sonra DEAŞ'A operasyon düzenleyen koalisyon güçlerinin komutasını devralmıştı. Charles de Gaulle, ülkeye dönmek için 22 Şubat 2015'te bölgeden ayrılmış, koalisyon güçlerinin komutası ise bu kez ABD donanmasına ait Truman uçak gemisine devredilmişti.