Fransa: Pistlerine helikopterle 50 ton kar taşıyan kayak merkezine tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa: Pistlerine helikopterle 50 ton kar taşıyan kayak merkezine tepki - Son Dakika Dünya

Fransa: Pistlerine helikopterle 50 ton kar taşıyan kayak merkezine tepki

6 saat önce

Fransa'da bir kayak merkezinin ılık geçen kış mevsimi sebebiyle dağların tepelerinden helikopterle kar getirterek kayak pistleri üzerine taşıması çevrecilerin tepkisine neden oldu. Saatlerce havada kalan helikopterlerin 50 ton kar taşıdığı belirtildi

Fransa: Pistlerine helikopterle 50 ton kar taşıyan kayak merkezine tepki, System.String[]

Fransa'da bir kayak merkezinin ılık geçen kış mevsimi sebebiyle dağların tepelerinden helikopterle kar getirterek kayak pistleri üzerine taşıması çevrecilerin tepkisine neden oldu.


Saatlerce havada kalan helikopterlerin 50 ton kar taşıdığı belirtildi.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:19 
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