Son Dakika Haberleri: Fransa: Polis önce şaka zannetti, sonra çatıda dolaşan panteri yakaladı
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Fransa: Polis önce şaka zannetti, sonra çatıda dolaşan panteri yakaladı

1 saat önce

Fransa'nın Belçika sınırında bulunan Armentieres kentinde evlerin çatısında dolaşan bir panter şehir sakinlerini ve emniyet görevlilerini hayrete düşürdü. İhbar üzerine ilk başta kendilerine şaka yapıldığı zanneden yetkililer, olayın gerçek olduğunu anlayınca operasyonla hayvanı yakaladı

Fransa: Polis önce şaka zannetti, sonra çatıda dolaşan panteri yakaladı, System.String[]

Fransa'nın Belçika sınırında bulunan Armentieres kentinde, evlerin çatısında dolaşan bir panter şehir sakinlerini ve emniyet görevlilerini hayrete düşürdü. İhbar üzerine ilk başta kendilerine şaka yapıldığını zanneden yetkililer, olayın gerçek olduğunu anlayınca operasyonla hayvanı yakaladı.


Siyah hayvanın çatıda dolaşırken çekilen görüntüleri sosyal medyada da çok defa paylaşıldı. Arada pencereleri açık olan evlere giren panterin rahat tavırları, izleyenlerin ilgisini çekti.

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Belçika, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:15 
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